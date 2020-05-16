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中橫健行／壯遊之旅圓滿結束 國畫折扇將美景永留存

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
梨山環山部落。圖／喬聖琳提供
梨山環山部落。圖／喬聖琳提供

為了紀念中部橫貫公路通車一甲子，由參山國家風景區管理處與救國團合作推出的復刻版中橫健行首發團，13日完成從梨山至太魯閣的壯遊之旅，隊員回家後還將中橫沿途美景與母親分享，將美景畫在摺扇中，為這趟中橫健行留下不一樣的紀念。

2020中橫健行首發團從梨山出發，用雙腳旅行中橫台8線，往花蓮方向出發，並由救國團領隊帶領團員們體驗傳統經典的中橫熱情，經過多天的健走，健行首發團在本周三走到終點太魯閣，完成這趟中橫健行之旅。

中橫健行首發團隊員喬聖琳原本計畫六月與本次同行之兩名女隊員前往義大利健行一周，因為疫情關係取消原訂行程，得知此中橫健行隊隨即報名，三名隊友完成本次健行後表示，原來台灣的大山大水比起國外一點也不遜色，就算不能出國還是可以旅遊。

喬聖琳五歲曾與父母共遊中橫，這次再度造訪，也成為她另類的復刻旅行，她回家後還與母親分享沿途美景，由教國畫十多年的母親畫出美景於摺扇中，用墨畫作為女兒完成中橫一甲子復刻健行之紀念。

中埔橫貫公路風光。圖／喬聖琳提供
中埔橫貫公路風光。圖／喬聖琳提供

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