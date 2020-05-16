網球／職業賽延長停賽至7月底 累計影響40場賽事
全球新冠肺炎大流行雖然趨緩，但距離旅遊禁令解除仍有段路要走。國際職業男女網ATP、WTA以及ITF今日決議，將延長停賽至7月底，自3月停賽至今，受疫情影響賽事多達40場。
ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）表示，協會與球員、球迷和所有賽事主辦單位，都因為疫情影響比賽深感沮喪，「我們會試著用所有管道以及選項，盡所可能讓賽事在安全的狀況下回歸，包括重新調整賽程。」
WTA也表達同樣立場，並指出會繼續遵守醫療專家的建議，直到能安全舉辦國際網賽為止，「我們會持續監控情況，希望比賽盡快回歸。」
行事曆上預訂8月1日會外賽登場的華盛頓網賽，是否如期舉辦，成為疫情後首場回歸賽事，將在6月有答案。
另外原先預計在7月18日舉行的國際網球名人堂(International Tennis Hall of Fame, ITHF)，也因為疫情取消，改在2021年一同舉辦。今年克羅埃西亞名將伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）、西班牙傳奇女將馬丁尼茲（Conchita Martinez）獲選。
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