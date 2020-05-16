企業射箭／首位外籍選手 歐巴崔健想娶台灣嬌妻

第二屆企業射箭聯賽今天在國體大揭開序幕，來自國體大的南韓籍外籍生崔健，在今年選秀會上被台中銀行選入並在今天出賽，成為聯賽史上首位外籍選手，來台已經三年多的他，不僅能說一口流利中文，還相當鍾愛台灣美食並希望能娶一名台灣嬌妻。

從國小三年級就開始練習射箭的崔健，高三時曾在南韓拿下全國第三名的佳績，不過在成績未有明顯進步的情況下，他原先已不打算繼續射箭生涯，「原本來台灣就是不想再練射箭了，想來學中文，因為我有一個表哥會講中文，我覺得很帥。」

來台就讀國體大陸上運動技術系後，崔健不但沒有放棄射箭，還曾在青年盃拿下金牌、總統盃射下第二名成績，去年在當了一年企業聯賽工作人員後，今年更決定投身選秀，並被台中銀行選入，成為聯賽首位外籍選手。

國體大射箭隊教練陳詩園透露，崔健剛來台時中文與英文都不會說，只能靠著比手畫腳來溝通，「他一開始來時覺得訓練量少很多、很輕鬆，他在南韓的成績雖然不差，不過那邊競爭很激烈，要入選國家隊的機會也不大。」

崔健不僅已經相當習慣在台的生活，也很喜歡火鍋、珍奶、臭豆腐等美食，甚至還被教練爆料想娶台灣老婆，他笑說：「現在中文好一點了，對象可以慢慢找。」

崔健也透露，如果有機會不排斥轉籍代表台灣出賽，也對於台灣能在新冠肺炎疫情中繼續比射箭聯賽感到相當開心，「我跟我的高中教練說這邊可以比賽，他們覺得很不可思議，因為南韓從一月到現在都不能比。」