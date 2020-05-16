企業射箭／轉戰台中銀行從零開始 譚雅婷要更依賴自己

一月的東京奧運選拔賽後就未再出賽的我國射箭好手譚雅婷，在第二屆的企業射箭聯賽再度成為選秀狀元，並於今天的開幕日轉披台中銀行戰袍，對於首戰就碰上學姊「雷母」雷千瑩，譚雅婷坦言發揮的並不好，並強調轉隊後必須要更依賴自己、更能掌握自己的狀況。

譚雅婷在今年選拔賽射出女子組第二名佳績，取得東京奧運參賽席次，不過在奧運因為新冠肺炎疫情延期一年辦理後，中華隊教練團也改變主意，希望再觀察她與選拔賽第三名的彭家楙調整狀況後，重新訂下參賽名單。

在今天出席企業聯賽時譚雅婷就表示，雖然一開始聽到奧運席次有可能異動，確實有影響到她的心情，不過她也告訴自己距離奧運還有很長一段時間，可以做更充足的準備，「現在就是把過程做好，努力到最後一刻，不想在未來回想時有所遺憾。」

去年企業聯賽代表新竹愛山林出賽的譚雅婷，今年選秀會被台中銀行以第一順位選入，連續兩年都成為選秀狀元，而今天也是她代表新隊伍的首場比賽，在首點女子個人賽她就碰上老對手雷千瑩，並以4：6敗下陣來。

談到今年轉戰台中銀行，譚雅婷強調自己目前還在適應中，包括與教練和隊友，加上太久沒有比賽確實感到生疏，「今天我甚至還問裁判哪一條是發射線，真的太久沒有比賽，對比賽緊張和熟悉的感覺都還要重新找回來。」

包括去年在愛山林時期，譚雅婷都是由恩師倪大智執教，不過今年轉戰台中銀行後改由劉明煌指導，譚雅婷也坦言必須重新調整心態，「跟大智教練合作很久，他幾乎什麼事情都會提醒我，但現在我必須要更能掌握自己的狀態，告訴自己要怎麼做才會更好，這對我來說確實是個挑戰。」