游泳／美女泳將池江璃花子勵志抗癌 IOC主席發文打氣

日本19歲天才泳將池江璃花子去年二月診斷出患有白血病,經過長時間治療,於去年底出院返家,目前正在休養。年紀輕輕就得接受癌症治療,過程無比艱辛,對此國際奧委會主席就藉由推特為璃花子加油打氣。

池江璃花子目前為止囊括多項大獎,去年在雅加達亞運就斬獲6金2銀,更榮膺大會最有價值運動員,在被診斷出罹患白血病之前,被視為日本東奧奪金希望,然天意弄人,生涯被迫暫停。

抗癌路途艱難,去年3月璃花子就曾公開表示過程的痛苦有「數千倍」之多,最後還是靠著毅力跟耐心克服,並於去年12月宣布出院,已可進行基礎練習。

璃花子不服輸的鬥志感動了國際奧會主席巴赫(Thomas Bach),近期藉由奧林匹克官方推特向璃花子喊話,鼓勵她「繼續追尋自己的夢想」,並表示「整個奧會都會是她的後盾」。

"Keep dreaming the dream, @rikakoikee. The whole Olympic Community is behind you." - IOC President Thomas Bach #池江璃花子 #RikakoIkee pic.twitter.com/lCzsx710bQ