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游泳／美女泳將池江璃花子勵志抗癌 IOC主席發文打氣

聯合新聞網 / 綜合報導
日本19歲天才泳將池江璃花子，抗癌10個月，獲國際奧會主席發文打氣。 路透
日本19歲天才泳將池江璃花子，抗癌10個月，獲國際奧會主席發文打氣。 路透

日本19歲天才泳將池江璃花子去年二月診斷出患有白血病，經過長時間治療，於去年底出院返家，目前正在休養。年紀輕輕就得接受癌症治療，過程無比艱辛，對此國際奧委會主席就藉由推特為璃花子加油打氣。

池江璃花子目前為止囊括多項大獎，去年在雅加達亞運就斬獲6金2銀，更榮膺大會最有價值運動員，在被診斷出罹患白血病之前，被視為日本東奧奪金希望，然天意弄人，生涯被迫暫停。

抗癌路途艱難，去年3月璃花子就曾公開表示過程的痛苦有「數千倍」之多，最後還是靠著毅力跟耐心克服，並於去年12月宣布出院，已可進行基礎練習。

璃花子不服輸的鬥志感動了國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），近期藉由奧林匹克官方推特向璃花子喊話，鼓勵她「繼續追尋自己的夢想」，並表示「整個奧會都會是她的後盾」。

日本 癌症治療 抗癌 夢想 雅加達

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