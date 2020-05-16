網球／目標超越費爸 約克維奇：創大賽冠軍紀錄

網壇「三巨頭」中最年輕，32歲的當今塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）毫不掩飾自己的雄心壯志，目前手握17座大滿貫賽冠軍的他，有信心在退役前締造史上最多大賽金盃紀錄，並成為在位最久的世界球王。

目前史上大賽冠軍紀錄是38歲「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的20座，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）19座緊追在後，同時「費爸」累計和連續球王在位週數各以310周、237周居史上第一。

約克維奇球王累計在位周數居費爸與山普拉斯（286周）之後，以282周高居第三，連續在位周數則是122週，但年齡是「小約」的最大本錢。

「我一直對自己保持信心。」約克維奇指出，對於網球有明確的目標，「我相信我能贏下史上最多座大賽冠軍，並打破球王在位最久紀錄。」

但約克維奇表示，動力並不完全來自追求紀錄，追逐自我成長更推動著他繼續前進。而他生涯最大的轉折，就是2018年術後回歸，溫網打下2016年美網後首座大賽金盃，以驚人的速度3年囊括5冠，在疫情爆發前，他寫下21連勝紀錄。

5月22日即將過33歲生日的約克維奇深信，打到40歲不成問題，「我不相信極限，也希望能有很長的職業生涯。或許真有可能打到40歲，但屆時會挑選對我別具意義的大賽。」