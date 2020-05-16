高球／質疑川普疫期領導太糟 球王麥克羅伊：不再跟他打球了

麥克羅伊(Rory McIlroy)表示，他再也不會與川普總統打高爾夫球，並相信在對川普在新冠病毒大流行期間的領導作風提出質疑後，他應該不會受到邀請。

麥克羅伊在《McKellar Journal》網播採訪中被問到，是否因為在社交媒體上提出批評而後悔與川普於2017年2月進行一回合的友誼賽，他說：「因出於自願，我從未後悔。」

全球高爾夫排名首位的麥克羅伊表示，他是出於對總統職位的尊重，所以3年前同意與川普一起打球。他說，當時在佛州西棕櫚灘的川普國際球場度過愉快的一天。川普很有魅力、有風度，對從與賽的球員到開電動車的服務人員都很好。

麥克羅伊說：「所以我現在會說那天我和他在一起很開心。」「但這並不意味著我同意他所說的一切，或者其實是任何東西。」

麥克羅伊毫不動搖地表示，川普試圖將新冠流行病政治化，聲稱美國對新冠病毒的檢測數量比其他任何國家都多。

他說，「說得就像是在比賽誰多一樣，」「這真的是太糟糕了，不是領導者應該做的事。他應該展現的是一些外交手段，但我認為他並沒有表現出來，尤其是在這段時期。」