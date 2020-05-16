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企業射箭／林佳恩首開10分箭 補充兵魏均珩結訓就上工

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
林佳恩。 報系資料照
林佳恩。 報系資料照

第二屆企業射箭聯賽今天在國體大揭開序幕，首場比賽就由寒舍集團出戰台南射箭隊，本屆賽事的第一箭則是由寒舍集團的東京奧運國手林佳恩射出一記10分箭，而昨天剛結束12天補充兵役的魏均珩也在今天就上工出賽。

第二屆企業射箭聯賽受到新冠肺炎疫情影響，延期到今天才揭開序幕，首場比賽就由兩名東奧國手林佳恩、魏均珩領軍的寒舍集團對上台南射箭隊，在第一點女子個人賽中，就由林佳恩與彭家楙交鋒，兩人在一路拉鋸的情況下，拚戰到第五局才由彭家楙以6：4險勝。

對於今年企業聯賽在疫情影響下，延期到今天才開賽，目前是奧運培訓隊一員的彭家楙表示，雖然隔了兩、三個月才又參加比賽，但這段時間並未因此鬆懈，「今天一開始比個人賽時狀況還是差一點，直到混雙時才慢慢發揮出來。」

彭家楙與洪晟皓今天不僅在前兩點個人賽事中都擊敗對手，在東京奧運延期一年辦理的情況下，兩人也有機會與譚雅婷、鄧宇成再爭取一次東奧國手席次，不過他們也強調將會平常心面對這件事，洪晟皓說：「最重要的還是保持自己的狀況，當然還是會希望拚拚看，但做好自己的工作最重要。」

而東奧國手魏均珩在奧運延期一年的情況下，日前決定先解決兵役問題，他在昨天才剛結束在成功嶺12天的補充兵役，今天隨即在射箭聯賽代表寒舍集團出賽，他表示在成功嶺的那一段時間很認真在「思考人生」，只可惜未有結論，「畢竟有13天沒有訓練了，不要求什麼成績，不過一摸到弓感覺就回來了，但體能上還是有落差。」

譚雅婷

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