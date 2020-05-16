射箭／東奧國手資格有變數 譚雅婷、鄧宇成拚保席次

第二屆企業射箭聯賽今天在國體大射箭場舉行，讓因為東京奧運延期一年而進入漫長備戰期的我國射箭好手們仍有發揮舞台，不過中華射隊總教練林振賢就透露，為了避免選手在未來一年狀況有所起伏，將會觀察東奧國手選拔賽男子排名第三鄧宇成、女子排名第二名譚雅婷的狀況，來重新決定先前已出爐的奧運參賽名單。

我國射箭隊除了去年在世錦賽奪雙金的雷千瑩先取得一個奧運參賽席次外，另外女子兩名、男子三名奧運國手席次，則是透過選拔賽進行挑選，最終女子組前兩名為林佳恩與譚雅婷，男子組由湯智鈞、魏均珩和鄧宇成出線。

不過在國手名單出爐後，東京奧運卻因為新冠肺炎疫情延期，而為了確保奧運時能夠派出最佳陣容，中華隊總教練林振賢就透露，接下來將會評估選拔賽男子組第三名鄧宇成與第五名洪晟皓（第四名蘇于洋未入選培訓隊），以及女子組第二名譚雅婷和第三名彭家楙未來幾個月的訓練與測試狀況，最快12月底、最慢明年2月前會敲定最終名單。

林振賢表示，包括平常測試、訓練狀況，甚至是射箭聯賽的表現都可能列入最終選擇的參考依據，「最晚明年2月前就一定會確定名單，讓選手的心能夠安定下來，好好備戰。」

在東京奧運延期一年辦理的情況下，近來射箭隊也改變調整步調，包括將選手集中訓練，維持練三周、調整一周的節奏，並且不定時舉辦模擬賽和移地訓練，希望讓選手放鬆心情，「我們就考慮到外島去辦模擬賽，讓選手有出國比賽的感覺。」