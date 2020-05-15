射箭聯賽／第二屆開幕 奧會主席林鴻道盼振興體壇

儘管新冠肺炎疫情在各國仍持續延燒，甚至迫使東京奧運延期一年辦理，但我國包括籃球、女壘、棒球、足球等聯盟賽事都陸續完賽、開幕或是持續進行，而第二屆射箭企業聯賽也將在明天開幕，身為企業聯賽催生、推動者的中華奧會主席林鴻道也希望藉由聯賽的舉行達到振興體壇的效果。

兩年前林鴻道動用自身企業界人脈與影響力，讓射箭企業聯賽從初期的發想，到如今已經具有5隊企業隊以及1隊青年隊的規模，看到聯賽2年開射在即，林鴻道感到特別的驕傲與喜悅。

對於射箭企業聯賽，2019年射箭世錦賽包辦反曲弓女子個人、團體賽雙金的奧運名將雷千瑩曾在奪金後特別感謝企業聯賽的成立與推動，讓她的臨場發揮更好，林鴻道則表示企業聯賽對於體育圈的生態，具有多重的意義：「首先是高強度、長賽期的聯賽制度，能夠確保頂尖選手維持實力與手感，而對於年輕選手來說，企業聯賽也是累積經驗、實力的完美舞台，透過與頂尖選手的切磋競技，讓較年輕的選手得以更快速地，朝向頂尖之路邁進。」

林鴻道也透露，企業聯賽的推行只是健全台灣體育永續發展的一塊拼圖，政府還有更多努力的空間，像是期盼各縣市政府，能夠成立、舉辦更多二級賽會，為勤奮努力的本土選手及社會人士，提供更多表現、切磋的舞台，讓各級選手在每一個職涯階段，有更多的選擇；也讓投入競技運動的非職業選手，能夠繼續有舞台嶄露身手。