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足球／貝克漢快禿光了？自傳影片短短數日頭髮又長出

聯合新聞網 / 綜合報導
貝克漢被拍到禿頭幾天後，就又以驚人速度長出頭髮。 截自貝克漢IG
貝克漢被拍到禿頭幾天後，就又以驚人速度長出頭髮。 截自貝克漢IG

曾發文力讚台灣防疫的退役英國足球明星貝克漢（David Beckham）已年過40，然帥氣臉龐還是讓他人氣不減。不過，近期被拍到外出採買，原本茂密的頭髮似乎快禿光。沒想到過幾天，貝克漢上傳自己晨跑的影片，只見他的頭髮竟在短短幾天又長回來了。

早在2年前，貝克漢就曾被爆出進行植髮，但他否認動過手術，表示：「有人說我去植髮，雖然這沒什麼好丟臉的，但是我是不會去做」，也強調如果出現禿頭跡象，會選擇把頭髮通通剃掉。

不過，這次貝克漢被拍到禿頭照後，卻在短短幾天就生出頭髮，不免令人懷疑植髮的可能性。當然有可能是光線、角度所致，也有可能是手機內建修圖功能，讓貝克漢髮量逆齡生長。

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