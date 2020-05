足球／貝克漢快禿光了？自傳影片短短數日頭髮又長出

曾發文力讚台灣防疫的退役英國足球明星貝克漢(David Beckham)已年過40,然帥氣臉龐還是讓他人氣不減。不過,近期被拍到外出採買,原本茂密的頭髮似乎快禿光。沒想到過幾天,貝克漢上傳自己晨跑的影片,只見他的頭髮竟在短短幾天又長回來了。

David Beckham showing signs of baldness shows it can happen to anyone! NONE OF US ARE SAFE LADS! 😫😂😂 pic.twitter.com/tFWxoPP3w2