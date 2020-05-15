北市運動熱區計畫 邀家人、朋友星光下運動防疫

台北市政府體育局配合體育署運動熱區計劃，定點規劃多元體育活動，於台北田徑場、台北體育館及暖身場辦理一系列運動指導課程以增加市民參與運動機會，今年以星光體育課為主題，邀請民眾放下白天員工、學生等身分，利用夜晚的時間加入台北市運動熱區的行列，增加運動知識並培養規律運動習慣，與家人、朋友攜手共度星光陪伴的運動時光。

面對今年的疫情狀況的群聚疑慮，台北市體育局以「運動增強防疫抵抗力」為核心概念，在能事先掌握參與者健康及出國史、課程中落實實名制與社交距離狀況下，為星光體育課學員層層把關，建立最安全的課程防疫機制，執行至今已獲得不少參與民眾青睞，到課率將近百分百。

今年運動熱區除了延續路跑、運動防護及貼紮、幼童足球、運動推廣、舞蹈六大課程主軸外，更加擅用台北體育園區周遭場域，在外圍人行道推行健走、拳擊有氧等多元運動課程，營造「運動熱區」的場域氣氛，今年為擴大宣傳幼童足球運動，特別依照4至6歲及7至9歲兩種年齡層需求設計專屬課程。

5、6月首先推出的是4至6歲初階與進階課程項目，每周二、三、四晚上於台北田徑場草坪進行，近期晚上已為充滿專業跑者的台北田徑場增添不少歡樂的氣氛。另外，以適合初學者入門的方式設計非亞、奧運項目的運動推廣課程，於14日、21日連續兩個周四晚上將舉辦飛盤與巧固球體驗課程。