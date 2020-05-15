田徑／奧運模擬賽是否參賽 田徑隊將評估選手調整

體育署與國訓中心計畫在今年七月東京奧運原訂的比賽時間舉行模擬賽，不過東奧田徑培訓隊總教練孫念祖指出，屆時田徑隊是否會參賽，仍要觀察選手調整狀態後再做評估。

體育署與國訓中心為了讓進入漫長備戰期的東京奧運培訓隊成員有一個調整目標，計畫於七月底於國訓中心舉辦奧運模擬賽，除了將進行賽事轉播外，也計畫提供參賽選手激勵獎金，希望達到鼓舞士氣的效果。

日前體育署競技運動組組長洪志昌就透露，各代表隊將針對選手狀況來決定是否參賽，抑或是為選手設定不同的激勵獎金條件，而不是用排名的方式發放。

不過田徑隊總教練孫念祖就表示，在東京奧運確定延期一年辦理後，代表隊成員已放慢調整步調，部分有傷在身的選手也都在養傷，是否會參加七月底的模擬賽仍在評估，「我們可能在六月才會慢慢恢復正常訓練，所以這個時間點是比較尷尬一點，我們也會跟協會討論是不是還有什麼方式。」

雖然國際田徑賽事在近日陸續排出下半年的比賽時程，不過在國外疫情仍未穩定的情況下，孫念祖也透露代表隊成員都還沒有擬定出國比賽計畫，傳出將延至12月的全國田徑錦標賽，可能會成為代表隊到年底前少數確定的行程，「畢竟有八、九個月沒有比賽，希望讓他們找一下比賽感覺，加上奧運積分也解凍，我認為這是協會一次很棒的想法。」