田徑／全國錦標賽擬延至12月 成國內首場奧運積分賽

在世界田徑總會（IAAF）日前公布了今年8至10月鑽石聯賽與洲際巡迴賽賽程後，中華田徑協會也針對新冠肺炎疫情與東京奧運延期一年做出賽事上的變動因應，計畫將原定10月舉行的109年全國田徑錦標賽暨排名賽移至12月初舉行，有望成為東京奧運積分與達標解凍後，國內首場與奧運資格相關的全國性田徑賽事。

我國田徑賽事受到新冠肺炎疫情影響，從三月底的全國大專田徑公開賽後就全面停擺，包括原訂五月底將舉行的重頭戲台灣田徑公開賽也被迫取消，不過在IAAF宣布將於八月重啟國際賽事後，中華田協也開始安排下半年賽事計畫。

在全中運與全大運復賽時間尚未出爐的情況下，下半年全國性田徑賽事包括8月24日的台中盃全國中等學校田徑賽、9月17日的新北市秋季全國田徑公開賽、9月25日的桃園市全國田徑分齡賽，10月4日的城市杯全國田徑錦標賽，以及11月6日的全國中等學校田徑錦標賽。

至於原訂於10月23、24日於新北市舉行的全國田徑錦標賽，目前田協則傾向改至12月4、5日舉行，而該場賽事也將會成為東京奧運積分與達標12月1日重新啟動後，我國首場與奧運資格相關的賽事，屆時中華田徑代表隊成員也預計將會參賽，希望在備戰多時後重新尋找比賽節奏。

東京奧運田徑培訓隊總教練孫念祖就表示，雖然過去12月大多是田徑選手的冬訓期，不過今年在賽事全面停擺、調整大亂的情況下，選手將有充足的時間為12月的賽事做準備，「今年在訓練上勢必要做一點改變，12月要出賽我認為準備時間是夠的，不過較讓人擔心的還是氣候因素，畢竟那時候會比較涼一點，會告訴選手以不受傷為前提。」