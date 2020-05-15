高球／「老虎大滿貫」紀錄片 提前月底播出

高爾夫頻道(Golf channel)原本打算在名人賽結束後幾小時播映的「老虎大滿貫」(Tiger Slam)專輯影片，現在不必等到11月就能收看。

這部影片原訂4月12日在美國名人賽之後的周日晚上放映，但因新冠肺炎疫情暫停球賽，而名人賽最終決定延後至感恩節前2周。高爾夫頻道決定等待合適的時機再推出。

這個長達一小時的特別節目紀錄了老虎伍茲在294天內贏得所有四個大滿貫賽頭銜的過程，將在伍茲3個月來首次現場比賽結束2個小時後播出。

「老虎大滿貫」定於美東時間5月24日晚上8點播出，就在伍茲與曼寧(Peyton Manning)配對與米克森(Phil Mickelson)和布雷迪(Tom Brady)為援助新冠病毒工作進行的慈善表演賽結束後不久。

在喬丹(Michael Jordan)系列紀錄片《最後之舞》(The Last Dance)結束一周後推出，也有助「老虎大滿貫」的收視。

對於伍茲來說，這個專輯涵蓋了4場比賽：2000年他在圓石灘美國公開賽以15桿取得勝利；在聖安德魯斯舉行的英國公開賽中以8桿拿下冠軍，完成他的職涯大滿貫；在瓦爾哈拉(Valhalla)舉行的PGA冠軍賽中擊敗梅伊(Bob May)；以及他在名人賽與米克森和杜瓦(David Duval)的激烈對抗中勝出。

伍茲仍然目前唯一同時擁有全部四大高球職業賽冠軍頭銜的球員。