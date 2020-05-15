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東奧／遺憾奧運延期 高俊雄重返校園

聯合報 / 記者劉肇育／台北報導
體育署長高俊雄借調期將滿。 圖／聯合報系資料照片
體育署長高俊雄借調期將滿。 圖／聯合報系資料照片

體育署署長高俊雄雖然在昨天的內閣總辭中，因為事務官身分並未在總辭範圍內，不過兩年借調期將在七月期滿，他也將兌現對國體大的承諾回歸校園，他強調目前手中的體育產業紓困仍會繼續進行，不過對於東京奧運延期一年辦理也直言可惜。

教育部在前年七月借調當時的國體大校長高俊雄接任體育署長，而兩年借調期限也將在七月十二日期滿，他昨天表示將兌現對學校承諾回歸校園，不過也可能出現「超前部署」的狀況，暗示可能提前卸任，「我回到學校還是在體育界繼續努力，只是回到原本的角色而已。」

高俊雄強調，在署長任內最遺憾的就是東京奧運延期一年，讓他無法與選手一同到東京打拚，不過他也強調只要還在體育署一天，就會認真做好每件事，包括正在進行的運動產業紓困。

運動產業紓困自七日開放線上受理申請截至十三日為止，已有一八九一件申請案號，二二九件完成資料填寫並線上送出申請，其中運動事業以場館或設施營建業占多數，從業人員則以運動休閒教育服務業居多。

另外，針對外界提出以出賽費和賽事獎金維生的運動員是否納入受理，高俊雄則表示，將秉持著行政院「申請條件寬鬆」原則，建議申請人可先線上提出申請，再交由專業團隊進行審核。

體育署綜合規畫組科長張儒民則表示，運動員將比照從業人員，只要去年二至六月，其中三個月收入比去年同期減少百分之五十，就能提出申請，額度上限同為一個月兩萬元，最多可領三個月、總共六萬元，將不會設有排富條款。

東京奧運 體育 行政院 疫情紓困 新冠肺炎

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