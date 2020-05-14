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運動員納入紓困申請對象 將由專業團隊負責審核

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
運動產業紓困也將開放以出賽費、比賽獎金作為收入的運動員進行申請。記者劉肇育／攝影
運動產業紓困也將開放以出賽費、比賽獎金作為收入的運動員進行申請。記者劉肇育／攝影

為協助運動產業紓困，體育署自7日起開放線上受理申請，截至昨天為止共有1891件已申請案號，體育署署長高俊雄在今天的例行記者會上也表示，對於外界曾提出針對依賴出賽費及比賽獎金作為收入來源的運動員，是否納入受理對象，體育署也將秉持著行政院「申請條件寬鬆」原則，建議類申請人可先線上提出申請。

在體育署開放運動產業紓困線上受理後，截至目前已有722家運動事業、1169從業人員申請案號，其中已完成填寫資料並在線上送出申請者計229件，運動事業主要以場館業者、健身事業者為主，從業人員則以自由教練占大多數，體育署將全力加速審查申請案件，以最快速度完成審核。

今天記者會上，高俊雄也針對外界提出以出場費和賽事獎金維生的運動員是否納入受理指出，將秉持著行政院「申請條件寬鬆」原則，建議類申請人可先線上提出申請，「只要是以比賽獎金作為收入來源的選手，我們都建議先申請，再交由審查小組進行審議。」

體育署綜合規劃組科長張儒民則表示，運動員比照從業人員，只要去年2至6月其中三個月收入比去年同期減少超過百分之50，就能提出申請，額度上限同為一個月兩萬元，最多可領三個月、總共六萬元。

不過對於一些已領有國家補助或是獎金收入較高的運動員是否可提出申請，張儒民則透露這次申請將沒有「排富條款」，運動員也應該自行評估狀況來決定是否提出申請，「我們將會由專業的團隊來對個案進行審核，不過目前為止還沒有收到任何個案提出申請。」

疫情紓困

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