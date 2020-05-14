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署長借調期將滿 高俊雄坦言東京奧運延期最可惜
教育部體育署署長高俊雄的兩年借調期將在七月期滿，他在今天體育署的例行記者會受訪時表示，屆時將完成對學校（國體大）的承諾重返校園，談到任內是否有留下遺憾時，他則表示東京奧運延期對他來說最可惜。
高俊雄在2018年7月13日接任林德福擔任體育署署長，在520內閣將總辭前夕，他就表示自己也將因為兩年借調期滿，將會歸建重回校園，「我是7月13日報到，所以最後一天是7月12日，當然有時候會超前部署。因為今年東京奧運也延期了，所以手頭上紓困是一個持續性要做的，就沒有非常急迫要進行的國際競賽。」
對於是否會接受慰留，高俊雄則表示，仍必須信守對於學校的承諾回到學校，「我回到學校還是在體育界繼續努力，只是回到原本的角色而已。」
不過談到任內是否有遺憾時，高俊雄也坦言東京奧運延期一年辦理確實可惜，「東京奧運延了一年，我心裡面就是，原本是可以跟大家一起到東京去拚，延了一年，可惜啦。」
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