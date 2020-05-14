羽球／BWF專訪球后 戴資穎甜喊：別忘了我

受新冠肺炎疫情影響，全球羽球賽事從3月全英公開賽後就全部暫停，世界羽球總會（BWF）今天特別在專訪發表今年全英再度登頂的「世界球后」戴資穎，請小戴分享疫情期間的生活。

英國返台先進行14天居家隔離的小戴提到，她近期除了看幾部電影，還玩起了拼圖，「我最近在進行的是4千片的拼圖，還沒完成，但快了，我只有空檔才會拼，在訓練外的時間和休息時，通常都是周末。」小戴也透露，大概兩到三周前開始進行拼圖大業。

針對先前小戴曾說「打完東京奧運想退休」想法，BWF也好奇追問，小戴回答則是抱持保留態度，「我會等打完下個賽季再來做決定，我最近的計畫是完成下個賽季。」

平時四處征戰的小戴也提到，這段期間也是她很好的休息時刻，平常比賽十分密集，藉由疫情休息空檔，她也有更多時間好為奧運準備；她表示，除了場上訓練，這段期間也增加許多非羽球的運動，提升趣味性，這也是她之前很難有時間嘗試的內容。

小戴還分享她日常行程，「世界球后」通常7點就出門，8點半展開晨間訓練到11點，午餐和休息後再於下午2點展開下午訓練，約到下午5到6點才會結束一天行程。

小戴承認，近幾個月缺少比賽，會有點擔心回歸球場不適應，「我或許會打一些模擬比賽，幫助我回到比賽心情。」

最後小戴也捎給球迷訊息，她笑說：「沒有比賽情況下，很少有媒體曝光，我希望每個人不會忘了我！」