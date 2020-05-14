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網球／法網決賽閉門打 前亞軍：沒道理
原訂本月開戰的法網，因新冠肺炎延期到9月舉行，大會日前透露各種計畫都會考量，包括取消觀眾的「閉門」舉行，但這想法被1988年曾打進法網決賽的地主退役好手勒孔特（Henri Leconte）稱為「沒道理」，反對沒有球迷的紅土大滿貫。
法國目前新冠肺炎確診數已超過17萬例，造成超過2萬7千人死亡，本周才開始解封。
勒孔特認為，法網不該在沒有觀眾下舉行，「我誠實的認為，法網閉門舉辦不是最好解決方案。」他表示，法國網球協會該讓人們在疫情期間保持警覺，目前法國才解封兩天，但可感受法國當局對疫情警覺性不夠，「我們也可以看到小朋友和年輕人不夠謹慎，我只希望不會再面對再一波高峰。」
法網雖已延期到9月，距離現在還有4個月之久，但勒孔特認為，若是閉門舉辦沒有意義，「我不覺得這對贊助商有幫助，對球員也是很複雜的事情，更多是政治因素。」
他提出自己想法，「協會希望在幾個月後，所有事情都能過去，我們可以如常舉辦法網，他們應該試著抱持這樣希望，這是我的觀點。」
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