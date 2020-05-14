快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／鑽石聯賽八月復賽 鄭兆村擬不參加備戰下賽季

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
鄭兆村。歐新社
鄭兆村。歐新社

雖然國際田徑賽事受到新冠肺炎疫情影響目前仍全面停擺，但世界田徑總會（IAAF）仍在昨天公布今年8至10月的洲際巡迴賽（Continental Tour）、鑽石聯賽（Diamond League）以及世界半程馬拉松錦標賽共計18場賽程，讓國際田徑賽事可望重新登場，不過我國最有機會參加鑽石聯賽的男子標槍好手鄭兆村，可能在維持自身調整步調下，將不會在今年的賽事中亮相。

鄭兆村去年在鑽石聯賽表現搶眼，拿下一金一銀一銅和一次第四名的佳績，其中包括在上海站達到東京奧運參賽標準，以總分26分並列第一的成績晉級到年終決賽，最終又以擲出89公尺05的佳績再進帳一面銀牌，寫下我國選手在鑽石聯賽的最佳紀錄。

今年鑽石聯賽雖然受到新冠肺炎疫情影響一度停擺，但世界田徑總會也在昨天宣布今年賽事將從8月重新啟動，不過從原本15站賽事將縮水至11站，包括取消原先在蘇黎世舉行的年終決賽，首站為8月14日的摩洛哥站，最終站則是10月17日在中國大陸舉行（城市未定）。

而我國選手在今年幾乎沒有任何國際賽出賽成績的情況下，只有去年表現亮眼並且已經取得奧運門票的鄭兆村最有機會受邀參賽（鑽石聯賽為邀請制），不過中華隊擲部教練薛聖融認為，在東京奧運已經延期一年舉辦的情況下，傾向讓鄭兆村從明年賽季出發，擬不參加今年鑽石聯賽。

薛聖融指出，在東奧延期辦理後，鄭兆村也放慢了調整步調，除了維持訓練外也花不少時間在研究所的課業上，因此訓練強度並不高，假使要在今年參加高強度的鑽石聯賽恐怕會影響到步調，「希望兆村能在心態上做好準備後，再慢慢拉高他的訓練強度，避免受傷的狀況發生，這對於他來說才是最好的調整節奏。」

至於我國另一名標槍好手黃士峰，在繼續朝著奪取東京奧運參賽門票的情況下，薛聖融則希望他能在年底的全國田徑錦標賽前拉高強度，提早找回比賽節奏，「我希望他12月的全田賽不要有壓力，用輕鬆的心態去面對，先找回比賽感覺。」

田徑 鄭兆村 中華隊

延伸閱讀

Harry Winston頂級絕美The One鑽戒 預約六月幸福盟誓

田徑／鑽石聯賽8月啟動 取消積分和總決賽

疫情趨緩消費回溫 高單商品「未來鑽石」銷售驚喜成長

田徑／凍結東奧排名、成績達標 12月1日重新啟動

相關新聞

羽球／BWF專訪球后 戴資穎甜喊：別忘了我

受新冠肺炎疫情影響，全球羽球賽事從3月全英公開賽後就全部暫停，世界羽球總會（BWF）今天特別在專訪發表今年全英再度登頂的...

運動員納入紓困申請對象 將由專業團隊負責審核

為協助運動產業紓困，體育署自7日起開放線上受理申請，截至昨天為止共有1891件已申請案號，體育署署長高俊雄在今天的例行記...

署長借調期將滿 高俊雄坦言東京奧運延期最可惜

教育部體育署署長高俊雄的兩年借調期將在七月期滿，他在今天體育署的例行記者會受訪時表示，屆時將完成對學校（國體大）的承諾重...

三年虧損10億 ELEVEN SPORTS總經理恐去職

中職搶先全球開打，以英文轉播躍上國際版面，但負責樂天桃猿與統一獅隊主場賽事的ELEVEN SPORTS，卻傳三年來已經虧...

網球／法網決賽閉門打 前亞軍：沒道理

原訂本月開戰的法網，因新冠肺炎延期到9月舉行，大會日前透露各種計畫都會考量，包括取消觀眾的「閉門」舉行，但這想法被198...

田徑／鑽石聯賽八月復賽 鄭兆村擬不參加備戰下賽季

雖然國際田徑賽事受到新冠肺炎疫情影響目前仍全面停擺，但世界田徑總會（IAAF）仍在昨天公布今年8至10月的洲際巡迴賽（C...

棒球／林華韋遭影射弊案 奧會前後任主席蔡辰威、林鴻道等體壇人士聲援

國立台灣體育運動大學校長林華韋日前遭媒體影射涉入工程弊案，今天多位棒壇人士發起聯合聲明，共同聲援林華韋。

成全美第二州 佛州州長：歡迎一切職業運動

隨著美國各州陸續解封，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天再度宣布，佛州歡迎一切的職業運動賽事，成為全美第二...

瑞士與IOC聯手提供貸款 幫助國際單項協會紓困

受到新冠肺炎疫情影響，全求體壇幾乎都陷入停擺狀態，也讓不少單位財政都出現困難，瑞士聯邦委員會（IFs）和國際奧會（IOC...

射箭／企聯開門打 直播有望登上國際

受新冠肺炎影響，第二屆中華企業射箭聯賽開幕日從三月、四月一路順延，終於確定本周六（十六日）在國立體大射箭場展開新賽季，賽事也確定開放觀眾入場，成為中華職棒後第二項非「閉門」舉辦的運動賽事。

田徑／鑽石聯賽8月啟動 取消積分和總決賽

世界田徑總會（IAAF）在官網公布最新調整的2020年鑽石聯賽賽程，新賽程從8月重啟，到10月共有11站比賽，但原定9月...

知名運動品牌首季虧損 擬延後支付大牌代言費

Under Armour削減支出，影響到其大咖運動員代言人。在第1季銷售額暴跌23%之後，該公司正在研究代言合約，延後支付代言費用。 Under Armour財務長柏格曼(Dave Bergma

熱門新聞

從邊緣打進公牛核心 庫柯奇不再是永遠的外人

MLB／與前東家合約不受疫情影響 陳偉殷本季薪水照領

NBA／ESPN公佈歷史74大球星 喬丹力壓群雄

三年虧損10億 ELEVEN SPORTS總經理恐去職

MLB／若楚奧特打韓職 ESPN：3成33打擊率、40轟

中職／本周五起進場人數增至2000人 可吃現場販售餐盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。