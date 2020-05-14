田徑／鑽石聯賽八月復賽 鄭兆村擬不參加備戰下賽季

雖然國際田徑賽事受到新冠肺炎疫情影響目前仍全面停擺，但世界田徑總會（IAAF）仍在昨天公布今年8至10月的洲際巡迴賽（Continental Tour）、鑽石聯賽（Diamond League）以及世界半程馬拉松錦標賽共計18場賽程，讓國際田徑賽事可望重新登場，不過我國最有機會參加鑽石聯賽的男子標槍好手鄭兆村，可能在維持自身調整步調下，將不會在今年的賽事中亮相。

鄭兆村去年在鑽石聯賽表現搶眼，拿下一金一銀一銅和一次第四名的佳績，其中包括在上海站達到東京奧運參賽標準，以總分26分並列第一的成績晉級到年終決賽，最終又以擲出89公尺05的佳績再進帳一面銀牌，寫下我國選手在鑽石聯賽的最佳紀錄。

今年鑽石聯賽雖然受到新冠肺炎疫情影響一度停擺，但世界田徑總會也在昨天宣布今年賽事將從8月重新啟動，不過從原本15站賽事將縮水至11站，包括取消原先在蘇黎世舉行的年終決賽，首站為8月14日的摩洛哥站，最終站則是10月17日在中國大陸舉行（城市未定）。

而我國選手在今年幾乎沒有任何國際賽出賽成績的情況下，只有去年表現亮眼並且已經取得奧運門票的鄭兆村最有機會受邀參賽（鑽石聯賽為邀請制），不過中華隊擲部教練薛聖融認為，在東京奧運已經延期一年舉辦的情況下，傾向讓鄭兆村從明年賽季出發，擬不參加今年鑽石聯賽。

薛聖融指出，在東奧延期辦理後，鄭兆村也放慢了調整步調，除了維持訓練外也花不少時間在研究所的課業上，因此訓練強度並不高，假使要在今年參加高強度的鑽石聯賽恐怕會影響到步調，「希望兆村能在心態上做好準備後，再慢慢拉高他的訓練強度，避免受傷的狀況發生，這對於他來說才是最好的調整節奏。」

至於我國另一名標槍好手黃士峰，在繼續朝著奪取東京奧運參賽門票的情況下，薛聖融則希望他能在年底的全國田徑錦標賽前拉高強度，提早找回比賽節奏，「我希望他12月的全田賽不要有壓力，用輕鬆的心態去面對，先找回比賽感覺。」