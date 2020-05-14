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棒球／林華韋遭影射弊案 奧會前後任主席蔡辰威、林鴻道等體壇人士聲援
國立台灣體育運動大學校長林華韋日前遭媒體影射涉入工程弊案，今天多位體壇人士發起聯合聲明，共同聲援林華韋。
連署聲明人包括林鴻道、余政憲、蔡辰威、廖裕輝、趙士強，共同對報導表達遺憾，希望站出來作為林華韋的後盾，繼續在不同領域為國家貢獻。
聲明稿如下：
林華韋先生去年獲頒體育精英獎終身成就獎，在運動領域實務 、學術均有完整歷練，是國家培育出來的傑出人才；聯署聲明人等對於近日媒 體的影射報導，深表遺憾。
林校長自日本筑波大學體育研究所畢業後回國多次擔任國家隊總教練表現優異並於2013年接任臺體大校長並連任至今。
目前62歲的林校長，除了是國內棒壇的重要人物，擔任臺體大校長期間，在運動科學、技術訓練、教育、管理及研究都有卓越領導及貢獻，推動國際交流的經驗及能力，更深具體育運動實踐家的精神。
林校長曾說，社會學者研究、政府及個人都知道，運動對人們的重要性，政府很努力在做，但我們比起運動先進國家，還有很長一段路要走，林校長特別強調「需要共同努力，利用運動，營造和諧快樂的社會」。
林校長的學經歷讓人折服，聯署聲明人等也很認同他的理念。在近日報導披露之後，眾人決定站出來做為他的後盾，希望校長不要因此懷憂喪志，能繼續在不同領域再為國家做出卓越貢獻。
聯署聲明人
林鴻道
余政憲
蔡辰威
廖裕輝
趙士強
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