成全美第二州 佛州州長：歡迎一切職業運動

隨著美國各州陸續解封，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天再度宣布，佛州歡迎一切的職業運動賽事，成為全美第二的宣布開放的地區。

亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）日前曾表示，只要公共衛生條件允許，就能開放MLB、NBA、NFL、NHL在16日恢復比賽，前提是採取閉門方式進行，今天佛州州長德桑提斯也跟上這個政策。

「佛羅里達歡迎一切的職業運動賽事。」德桑提斯說，「或許你在別的州情況並非如此，所以我想告訴所有聯盟總裁們，如果你所屬的地區不允許你們營運，我們可以在佛州幫你們找一個適合的地方，因為我們認為這很重要，也可以很安全地完成。」

上個月德桑提斯就曾表示，體育賽事是必要的服務，因此讓WWE和UFC兩項格鬥賽事在沒有觀眾的情況下進行，美國高爾夫名將米克森（Phil Mickelson）和「老虎」伍茲（Tiger Woods）參加本月24日在佛州的「冠軍慈善高球賽」，同樣也不會有球迷進場。

邁阿密熱火隊也在當地時間本周三重啟訓練場館，讓自願參加的球員能夠恢復訓練，已知共有12名球員參加訓練，所有人也都保持一定距離，進行個人訓練。

德桑提斯也特別提到棒球、足球和籃球，「我的人民渴望一些事情能從他們的生活中回歸，我認為我們可以用安全的方式做到這一點。」根據之前的報導，NBA的復賽地點其中之一就是在奧蘭多，「賭城」拉斯維加斯也是選項之一。