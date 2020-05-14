瑞士與IOC聯手提供貸款 幫助國際單項協會紓困

受到新冠肺炎疫情影響，全求體壇幾乎都陷入停擺狀態，也讓不少單位財政都出現困難，瑞士聯邦委員會（IFs）和國際奧會（IOC）將向總部設在瑞士的國際單項體育聯合會（IF）提供可償還貸款，以幫助他們減輕疫情帶來的財務壓力。

IFs在13日宣布與IOC的聯合計畫，有50多個單項協會的總部設在瑞士，其中有一些受到疫情影響嚴重。按照慣例，奧運結束不久後，國際單項體育聯會就能從IOC收到數百萬美元的分紅，但受到東京奧運延期一年的關係，這筆錢也將延後一年支付，一些單項協會金流因此出現問題。

國際奧會和瑞士政府向國際單項體育聯合會提供50%的貸款，但不是用在財力雄厚的協會，例如國際足總（FIFA）與歐洲足協（UEFA）等。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示，國際奧會感謝瑞士聯邦委員會提出與國際奧會聯合支持國際單項體育聯合會，我們致力於與瑞士當局合作，成功實施這一個資助方案，這項提議是對國際體育聯合會和體育的重大認可。