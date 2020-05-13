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田徑／鑽石聯賽8月啟動 取消積分和總決賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世界田徑總會（IAAF）在官網公布最新調整的2020年鑽石聯賽賽程。 路透
世界田徑總會（IAAF）在官網公布最新調整的2020年鑽石聯賽賽程。 路透

世界田徑總會（IAAF）在官網公布最新調整的2020年鑽石聯賽賽程，新賽程從8月重啟，到10月共有11站比賽，但原定9月在蘇黎世舉行的鑽石聯賽總決賽將取消，今年也不會設置積分和年度冠軍。

按照世界田總原本賽程，今年鑽石聯賽應該從4月中啟動，全年共有14站，但受新冠肺炎影響，賽程緊縮到3個月，原本的摩納哥拉巴特站和英國倫敦站也和蘇黎世總決賽同樣取消。

世界田總表示，受疫情影響，近幾周的鑽石聯賽會議已經延後好幾次，會議宗旨除讓選手有無台競技，也希望粉絲能同樂，但考量疫情，世界各地運動員備戰受影響，飛行參賽也受到不同程度影響，因此今年不會設置積分和總冠軍。

今年年鑽石聯賽總決賽雖取消，不過世界田總也宣布，蘇黎世將舉行接續兩個賽季的鑽石聯賽總決賽，原本2022年總決賽主辦城市美國尤金順延成2023年東道主。

新行程表中的第一站是8月14日摩納哥站，世界田總表示，選手有超過2個月的時間可為賽是準備，屆時各站的主辦方也要提前公布比賽項目、競賽安排，並在社交距離規範下舉辦賽事。

按照鑽石聯賽新行事曆，8月共有3場比賽，9月有5站，10月3站。

原本7月初登場的倫敦站遭取消，英國選手已經得知消息，賽事首席執行長科茨（Joanna Coates）表示，選手都非常失望，賽事取消代表少了門票、轉播權利金和贊助商的收入，對英國田徑界和體育界都是巨大損失，但選手的健康和安全仍是最重要考量，在充滿不確定性的現階段只能做出如此決定。

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