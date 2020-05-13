網球／身體休息夠了 小威渴望重返球場

職業網球賽事到7月中前全部停賽，美國網壇名將威廉絲姐妹只能透過直播和粉絲互動，大威廉絲（Venus Williams）透露若能回到正常生活「最想去頂樓酒吧喝香檳」，妹妹小威廉絲（Serena Williams）則喊身體已經休息夠了，渴望重返球場。

威廉絲姊妹合計擁有30座大滿貫單打金盃，另外還聯手打下14座雙打冠軍，不過兩人這次不是球場合作，而是透過直播分享近期生活，另外還示範了約半小時的瑜珈，提供球迷隔離時間有些自我訓練的「靈感」。

今年9月就要滿40歲的小威提到，非常期待重回賽場，「這是我的專長，我當然很喜歡打球，但這次休息是必要之惡，我感覺身體很需要，儘管我並不想如此。現在我感覺比過去狀態都襖，更放鬆、更結實，現在我感覺就是可以上真正戰場了。」

她前一度贏得大滿貫已要回溯到2017年澳網，之後產女再復出，雖4度再闖大滿貫決賽都鎩羽而歸，不過挑戰第24座大滿貫的腳步仍要再等等，今年溫布頓已取消，原本5月的法網延至9月，8月底登場的美網能否如期舉行仍是未知數。

小威在直播中也詢問握有7座大滿貫的大威，回到正常生活時最期待什麼？「我想出門，想到頂樓的酒吧，手拿香檳享受美好時光，跳著舞。」大威回答。