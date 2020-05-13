射箭／奧運延一年 鄧宇成超前部署

新冠肺炎衝擊全球，原本今年7月登場的東京奧運都延到2021年，國際賽事也紛紛停擺，對已經拿到東奧門票的「雷母」雷千瑩和鄧宇成來說，現階段也只能轉換心境，充實自己再迎接延了一年的主戰場。

東京奧運將是個人奧運「初體驗」的鄧宇成提到，奧運延期一年，各國選手立足點都相同，「多一年準備，大家都一樣，就看誰這段時間準備比較厲害。」

各項國際賽目前也是喊卡狀態，中華射箭隊訓練節奏也放慢步調，國訓中心還安排一些趣味活動，讓各代表隊之間嘗試不同運動，也藉此交流感情，射箭隊就嘗試了足球、飛盤、羽球、桌球等運動，稍微拋開疫情期間沒有比賽當重心的失落。

無法四處征戰，選手也獲得不少時間，身為射箭界著名「動漫迷」的鄧宇成，手遊仍是閒暇時間的好朋友，他笑說：「我一直在超前部署！」女子隊代表雷千瑩則是多了更多陪家人的時間，成疫情期間「小確幸」。

周末第2屆射箭聯賽即將開戰，3月後就沒再踏上戰場的雷千瑩直喊開心，「畢竟如果沒有比賽，會練得有點茫然，會忘記比賽那種感覺。」她一再感謝第一線防疫醫護人員的努力，「他們太辛苦了，我們很幸福。」