奧運模擬賽六月中拍板 打敗奧運國手也有獎金

體育署在日前宣布將與國訓中心合作，在原訂的東京奧運比賽期間舉辦模擬賽，希望藉此讓面臨長時間備戰的選手擁有超越自我的機會，而體育署署長高俊雄在今天前往立法院備詢時表示，奧運模擬賽比賽辦法將在六月中拍板，並且擬為每名選手設定個人目標，達到目標者將能獲得獎金。

受到東京奧運延期一年影響，全球以奧運為目標的體育好手都進入漫長的備戰期，而體育署在日前宣布已與國訓中心達成共識，預計在七月奧運倒數365天時，於國訓中心內部舉辦不開放觀眾的奧運模擬賽，除了賽事會進行全程轉播外，也將頒發獎金，來激勵選手。

高俊雄在今天接受國民黨立委洪孟楷質詢時表示，舉辦模擬賽的出發點就是希望讓教練和選手有明確的訓練目標，不過在只有國內選手能參賽的情況下，每個代表隊都已經開始研擬比賽和獎勵辦法，例如「鞍馬王子」李智凱，在國內苦無對手的情況下，如果能在模擬賽中將動作難度提高，就有機會獲得獎金。

體育署競技運動組組長洪志昌透露，這次模擬賽將會為每一名參賽選手設下不同的獎金目標，舉例來說，已取得奧運門票的桌球神童林昀儒，就可能在面對不同對手時，被設下必須在失幾局的情況下取勝的目標，抑或像是里約奧運跆拳道國手劉威廷，就可能要面對單日全勝的嚴苛考驗，才有機會拿下獎金；反觀對手如果能夠阻止他們達成目標甚至是擊敗他們，也將有機會拿下激勵獎金。

洪志昌指出，這次模擬賽就是希望協助選手備戰奧運，並有一個自我挑戰與調整的目標，因此，用排名來頒發獎金並不公平，「對於其他來參賽的選手，也應該要提供獎金來激勵他們不斷求進步，並帶給這些菁英選手一些挑戰。」