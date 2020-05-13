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射箭／開放觀眾了！ 企業聯賽2年周末開戰
接在中華職棒之後，中華企業射箭聯賽成為第2項開放觀眾進場的賽事，體育署副署長王水文今天在開幕戰記者會宣布好消息，並提到包括全中運、全大運等各賽事都已討論復辦，體育賽事有望一步步回歸正常。
受新冠肺炎疫情影響，第2屆中華企業射箭聯賽已經兩度延期，最終才敲定本周六（16日）在國立體育大學射箭場正式開幕，今天代表出席的選手「雷母」雷千瑩和鄧宇成都喊興奮。
「很開心，過那久可以回到場上，感謝第一線的醫護人員和大家一起防疫，讓我們很幸福，有企業聯賽可已開始打。」去年世錦賽射下金牌的雷千瑩提到，台灣疫情控制很好，不但能正常訓練，還有企業聯賽的舞台，不像許多國外選手只能在家自主訓練，「很多外國選手都滿羨慕我們，我們防疫真的做很好，我們也覺得很幸福。」
和雷千瑩同是東京奧運國手的鄧宇成也說，東奧只是延期，仍會舉行，這一年多的時間會繼續加強自己，企業聯賽成現在狀態下少有舞台，重要性自然更高，希望第2屆能助隊闖進最終戰舞台。
除開放30到50名觀眾採實名制入場，企業射箭聯盟會長邱炳坤透露，國際射箭總會也和企業射箭聯賽聯繫，企業射箭聯賽有機會透過直播「讓世界看到台灣」。
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