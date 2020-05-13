全中運／立委建議9月復辦 教育部：會給學生充裕時間

109年全國中等學校運動會在日前因為先冠肺炎疫情已宣布延期辦理，不過在疫情逐漸舒緩的情況下，上周體育署宣布將會在18日召開組委會討論復辦時間，而今天國民黨立委林奕華在立法院教育及文化委員會對教育部次長林騰蛟、體育署署長高俊雄進行質詢時，再次詢問到復辦時間是否會在九月時，林騰蛟則強調，會給予學生充裕的準備時間。

今年全中運原訂於4月18日至23日在屏東縣將行，不過受到新冠肺炎疫情影響，體育署早在3月25日就宣布全中運、全國大專校院運動會和全國身心障礙運動會延期辦理，而一度傳出將舉辦的甄試賽也需不取消，改採這兩年學生曾參與的全國興賽事成績作為升學配套措施。

不過在國內疫情逐步舒緩的情況下，體育署也在上周宣布這三項賽事可望恢復辦理，而國民黨立委林奕華今天在立法院進行質詢時，也向教育部次長林騰蛟問及全中運復辦時間是否在九月，給予學生充足準備時間，以及外界一度傳出全中運將只復辦團體賽，而未包含個人賽一事。

林騰蛟則表示，近期因為疫情舒緩，全中運、全大運確實都已開始討論復辦相關事宜，並將於18日召開組委會，討論復賽相關時間，至於全中運是否會在九月辦理，他說：「目前個人賽部分也確定會辦理，基本上希望給學生充裕時間，在當初延期的時候就有說，會在疫情舒緩後兩個月恢復辦理，在下周一會議後應該就會有明確方向。」

而體育署署長高俊雄在接受民進黨立委高嘉瑜質詢時則表示，已針對全大運、全中運復辦時間進行討論，目前也已經拜訪過主辦方高雄大學與屏東縣，他們也都有一些腹案，在疫情趨緩的前提下，絕不會輕易就取消，「下半年除了全中運、全大運、身障運外，還有一個全民運動會在花蓮，今年7月到12月我們會妥善安排，不讓賽事太集中，好在這些參賽選手中，除了全大運與全民會會有一些選手重疊外，其他都是不重疊選手，接下來我們會好好把這幾大體育賽事的時間規劃出來。」