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NFL／美Youtuber砸2413萬台幣 和布雷迪吃一頓飯

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
布萊迪參與公益活動，拍賣與自己共進晚餐以及觀賞首場比賽的機會。 路透
布萊迪參與公益活動，拍賣與自己共進晚餐以及觀賞首場比賽的機會。 路透

美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）的魅力無法擋。布雷迪近日參與為對抗新冠肺炎所創設的線上公益拍賣「All In挑戰」（All In Challenge），拍賣與自己共進晚餐以及觀賞首場比賽的機會，最終由美國25歲的Youtuber拾帝艾可（Logan Thirtyacre），以80萬美元（約台幣2413萬元）成交。

25歲的Youtuber拾帝艾可的自Youtube頻道「超級瑪莉羅根」（SuperMarioLogan）竄紅，擁有860萬訂閱，內容以玩偶故事為主，目前擁有3個頻道的他，月收入將近100萬美元。

25歲的Youtuber拾帝艾可的Youtube頻道「超級瑪莉羅根」。 截圖自youtube
25歲的Youtuber拾帝艾可的Youtube頻道「超級瑪莉羅根」。 截圖自youtube

身為布雷迪的超級鐵粉，拾帝艾可曾多次觀賞新格蘭愛國者隊比賽，包括2017年和2019年超級盃，表示願意花200萬美元換取和偶像共進晚餐機會，如今得償所願。

「我已經非常迫不及待。」拾帝艾可得標內容除了能帶親友與布雷迪一起享用晚餐，還進場觀賞布雷迪的新球隊，坦帕灣海盜隊主場開幕戰，並獲得布雷迪首勝球衣和裝備。

「All In挑戰」由體育用品電商Fanatics創辦人、費城76人與NHL紐澤西魔鬼隊合夥人魯賓（Michael Rubin）發起，全數拍賣金額都將捐作抗疫的公益慈善金。

坦帕灣海盜 76人 超級盃

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