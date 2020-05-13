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知名運動品牌首季虧損 擬延後支付大牌代言費

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
Under Armour削減支出，影響到旗下大咖運動員代言人的代言費，柯瑞可能就是其中之一。 聯合報系資料照
Under Armour削減支出，影響到旗下大咖運動員代言人的代言費，柯瑞可能就是其中之一。 聯合報系資料照

Under Armour削減支出，影響到其大咖運動員代言人。在第1季銷售額暴跌23%之後，該公司正在研究代言合約，延後支付代言費用。

Under Armour財務長柏格曼(Dave Bergman)說：「我們一直與他們進行談判和合作，取得一些延長付款條件，整體而言對我們保留資本很有幫助。」

該公司旗下代言人人才濟濟，包括布雷迪(Tom Brady)、柯瑞(Steph Curry)、恩比德(Joel Embiid)、哈波(Bryce Harper)、克蕭(Clayton Kershaw)、史皮斯(Jordan Spieth)、柯普蘭(Misty Copeland)以及退役運動員菲爾普斯(Michael Phelps)和沃恩(Lindsey Vonn)。該公司沒有透露哪些代言合約已經重新談判。

Baker Street Advertising體育行銷主管多夫曼(Bob Dorfman)說：「這真是生平首見。」「對於公司及其代言人來說，這顯然不是理想的情況，但在非常時期需要非常策略。」

他說，如果Under Armour與運動員之間關係密切，並且有信心最終會否極泰來，他相信運動員會願意接受延後付款，「或者採取其他解決方案，如以股票期權代替現金。」

NPD集團分析師鮑爾(Matt Powell)表示：「確保代言的品牌能永續發展才最符合運動員的最大利益。」

Under Armour CEO佛里斯克(Patrik Frisk)指出，儘管體育運動目前處於停頓狀態，但旗下60%以上的體育代言人一直在積極協助人們透過Under Armour的數位App來鍛鍊身體。

他說：「在此期間，我們所有運動代言人在協助他們的社群以及協助Under Armour方面，都展現出非凡的成就。」

史皮斯 菲爾普斯 柯瑞

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