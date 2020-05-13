NFL／新賽季未必順利開打 門票先漲翻天

即將到來的NFL賽季仍存在諸多的不確定性。但是，有件與美式足球有關的事仍然非常確定：即使無法保證比賽能夠進行，人們也願意付出高額票價觀賞球賽。

《TheAthletic.com》報導，在二級市場上，突襲者隊(Raiders)門票平均價格已漲至1098元，較2019年大漲527%。其間差異其實很明顯，突襲者隊去年主才在奧克蘭，今年，它們轉進拉斯維加斯。

突襲者隊票價並不是唯一上漲的球隊。在整個NFL中，二級市場平均票價上漲51%，達到391美元。

正如報導中所提到的，票價上漲是因為銷售單場比賽門票的球隊數量減少造成的。供應減少自然導致價格上漲。

今年只有4支球隊的二級市場票價出現下降：新英格蘭愛國者隊、底特律獅隊、洛杉磯電光隊和芝加哥熊隊。

丹佛野馬隊的平均門票轉售價為775美元，僅次於突襲者隊。達拉斯牛仔隊以646元排名第三。在布雷迪(Tom Brady)名氣的號召下，坦帕灣海盜隊每張門票平均485元，在聯盟中排名第六。

票價墊底的是底特律獅隊，每張門票的平均轉售價為142美元。