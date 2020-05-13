網球／加拿大國家銀行紓困球員 按世界排名給現金

為照顧倚賴比賽獎金維生的職業網球員，加拿大國家銀行將針對網球選手發放紓困金，按照球員現行世界排名，發放1萬元加幣（約台幣21.7萬元）至2萬加幣（約台幣43.4萬元）不等的補助金，幫助球員度過難關。

受到新冠肺炎疫情影響，ATP與WTA巡迴賽停擺至7月中旬，為了協助處於「失業」狀態的職業網球員，加拿大網協宣布加拿大國家銀行將發放補助金援助選手。

補助資格限定ATP與WTA單打排名100名至750名間，以及雙打25名至100名，另外ITF青少年排名前百名內、且正準備轉職業的青少年選手，以及ITF排名50名內的輪網選手。女雙排名48名的菲希曼（Sharon Fichman）、女單排名118名的費南德茲（Leylah Annie Fernandez）等人都在受惠名單。

今年蒙特婁女網因疫情延賽一年，多倫多男網則舉行與否則未定，預計6月1日會有答案，但初步排除夏季舉辦可能性。

網協CEO唐尼（Michael Downey）坦言，高達9成4的收入是來自羅傑斯盃的獲益，也讓本季收入陷入窘迫。據外媒報導，加拿大網協解雇47名全職員工，並暫時資遣38名員工到賽季回歸，剩餘36名員工也難逃10%至25%減薪命運，即便如此，協會仍面臨本季1730萬美元的虧損。