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足球／英超聯賽卡關 俱樂部損失慘

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

受新冠肺炎影響，英超賽事無法如期舉行，參賽的俱樂部還可能要繳回3億4千萬英鎊（約台幣128億）轉播權利金，俱樂部老闆自然不樂見，已經要求當局取消這個想法。

英國政府最新公告，6月1日前禁止所有職業運動賽事舉辦，連「閉門」轉播舉行都不行；俱樂部代表本周則是首度討論縮減賽季，且由於比賽可能「閉門」舉行，且也和原訂日期不同，才討稐到退權利金問題。

英超球隊2019到22賽季，光是轉播權利金總金額就進帳92億英鎊，不過先前聯賽首席執行長馬斯特斯（Richard Masters）曾預測，若本季賽季無法舉行，至少會損失10億英鎊。

馬斯特斯昨天表示，目前已有進度可以和各俱樂部報告和轉播單位的狀況，不過對外當然是保密狀態，他坦白說：「不論發生什麼事，俱樂部都會有巨大損失，這是不可避免的。」

他提到，目前已經準備各種方案，「像是這季仍能舉行或是無法進行，讓俱樂部在5月初時能了解我們的狀況。」他也補充，賽會方持續和政府、警方和官員持續溝通，也聽取各俱樂部的意見，希望找出最好的賽季方案。

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