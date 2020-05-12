閉門比賽也不行 英政府禁令設到6月前

就算是「閉門」比賽也不行！英國政府已宣布，6月1日前禁止所有職業運動賽事進行，多達50頁的指導準則內容是如何放鬆新冠肺炎各項規定，其中包括6月1日前禁止文化和體育賽事閉門轉播，同時避免增加大規模社群接觸帶來的風險。

英國首相強森（Boris Johnson）本周才說，若能舉辦體育賽事，就算是「閉門」，也能大大提升國民士氣，不過這機會顯然不會太實現；根據英國政府公布的文件，重新開放像是體育賽事的場館必須確診數下降，「可能要等很長時間才會完全開放」。

英超聯賽本周才和各俱樂部舉行會議，討論復賽可能；英超賽事從3月13日就因新冠肺炎停擺，380場比賽還有92場還沒舉行，大會瞄準6月重啟賽事。

板球賽事在英格蘭和威爾斯也都暫停，英國賽馬運動的執行委員則說，計畫在6月1日恢復比賽；還有9輪比賽的英超橄欖球賽事則瞄準7月復賽，F1則是希望7月19日和26日在銀石賽道舉辦賽事。

不過6月1日後能否放寬政策，還要視疫情控制狀況，日期再往後延並非不可能，且體育賽事可能有外國選手參加，照目前英國政策，未列入豁免清單的入境者抵達英國後都要先自主隔離14天；F1老闆已和政府協商，希望工作人員能豁免入境隔離的規範。