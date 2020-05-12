舉重／奧運延期目標不變 郭婞淳瞄準3破世界奪金

台灣「舉重女神」郭婞淳上週剛結束為期2週的台東移地訓練，中華舉重代表隊總教練林敬能表示，愛徒近況極佳，明年的東京奧運目標鎖定3破奧運、3破世界、奪金牌。

女子59公斤量級世界排名第1的郭婞淳，目前保有挺舉140公斤、總和246公斤兩項世界紀錄，林敬能透露，目前郭婞淳訓練時抓舉已穩破104公斤、挺舉也有137公斤，今年底前總和要站穩245公斤應該不會太難。

「3破奧運紀錄、3破世界紀錄、勇奪奧運金牌，這是郭婞淳最大的夢想。」林敬能笑說，雖然2020東京奧運延後一年舉辦，不過郭婞淳的「進化之旅」沒有因此停下腳步，「要實現她的夢想，訓練就得先站穩245公斤」。

林敬能表示，他們自4月18日至5月3日前往郭婞淳的老家台東進行2週移地訓練，這段期間郭婞淳依舊維持高強度訓練，沒有因為移訓調整訓練就鬆懈。

今年2月開始，郭婞淳從原本4個陪練員增加至8名陪練員，林敬能笑說，郭婞淳大概是全台擁有最多陪練員的選手。

林敬能解釋，舉重不像桌球、羽球這些對打項目，陪練員的目的是讓選手適應不同球路；舉重陪練員的角色，除能讓選手訓練時不會這麼枯燥，另一方面，則是郭婞淳想要回饋舉重界，在訓練時她會主動鼓勵、指導這些學弟妹，希望大家一起訓練，一起提升。