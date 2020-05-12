空手道／文姿云也打桌球 靠吃甜點紓壓

台灣空手道女將「小清新」文姿云過去曾是桌球校隊，有機會就會露一手，而她平時苦練空手道之餘，主要靠著吃甜點紓壓，吃完甜點讓她擁有幸福感、力量，能再繼續向前邁進。

從小接觸空手道的文姿云，曾在2014年、2018年亞運女子55公斤級項目摘金，成為亞運空手道雛量級（Bantamweight）首名完成2連霸的選手，不過她透露，國小曾是桌球校隊，但因國中校隊未有桌球項目，也讓她自那時起專注於空手道。

未能走上桌球這條路，也讓文姿云覺得有點可惜，她開玩笑地說：「不然我現在就可以打敗鄭怡靜（台灣桌球一姐）。」話才一說完，她自己也忍不住笑了出來。

文姿云目前正在備戰東京奧運，平時除了勤練空手道外，教練每週也會安排從事不一樣的運動，像是籃球、桌球、羽球、飛盤，甚至與女排對打，可訓練身體協調性，讓她直呼很有趣。

在結束一週訓練後，趁著週末休息空檔，文姿云也跟每個愛美女生一樣，喜歡做臉保養，而她還有另外一個嗜好，找間咖啡廳看書、畫畫，轉換不一樣的心境，也展現能動能靜的另一面。

不過，面對壓力或低潮時期，文姿云自高中起養成吃甜食紓壓的習慣，包括冰淇淋、千層蛋糕、馬卡龍，都是她的最愛，她表示：「當心情真的很不好，或是今天想要放鬆一下，就會吃甜點，吃了之後就會舒服很多，幸福感、力量恢復後，再繼續前進。」