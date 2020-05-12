空手道／備戰奧運訓練更全面 文姿云要世錦賽驗收成果

東京奧運延期，擅長手部攻擊的台灣空手道女將「小清新」文姿云，趁著多出一年的準備時間，加強踢技、摔技，盼表現地更全面，目標瞄準世錦賽，作為訓練的成果發表會。

文姿云今年3月19日拿下女子55公斤級空手道奧運門票，才沉浸於前進奧運的喜悅沒多久，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，東京奧運3月下旬宣布延期，也讓文姿云心情一度備感煎熬。

「所有心態備戰、狀態，都是為了今年7月奧運，奧運延期後，心態上有點焦慮。」不過隨著木已成舟，文姿云開始調整心態，她告訴自己，「多一年對我來說，並沒有什麼不好，我還有很多地方要持續加強，想讓自己變得更全面，讓對手更猜不透」。

各大國際賽事受武漢肺炎疫情影響紛紛喊卡，何時能恢復賽事，目前都是未知數，文姿云透露，前一次間隔很久沒比賽得追溯至2013年受傷，當時為了養傷，加上接近2014年亞運，不希望被情蒐，曾半年多未參加比賽，都在國訓中心調整，或與隊友進行模擬賽。

儘管欠缺比賽實戰機會，但文姿云並不擔心，她透露，除了練基本動作外，教練也會加入比賽情境，「其實跟比賽不會差很多，反而比賽對我們來說是輕鬆」。

多一年的準備期，文姿云仍不敢懈怠，繼續留在國訓中心加緊訓練，擅長手部攻擊的她，目前正在加強踢技、摔技，她說：「我的對抗性在這個量級是很夠的，只要我把摔的技術練起來，就可以很輕鬆駕馭這個量級的選手。」

若武漢肺炎疫情獲得控制，空手道世錦賽原訂於下半年登場，也被文姿云視為奧運前的成果發表會，她期待屆時表現能發揮水準，並朝著金牌的目標前進。