足球／義19歲小將 因疫情隔離自主訓練驟逝

雖非染上新冠肺炎去逝，義甲亞特蘭大隊體系下的19歲小將里納爾吉（Andrea Rinaldi ）卻成另外的疫情受災者，他因腦動脈瘤驟逝，意外發生當下正在家自主訓練。

里納爾吉隸屬亞特蘭大青年體系，本季被義大利丁組足球聯賽的萊尼亞諾（Legnano）租借，意外發生後萊尼亞諾形容里納爾吉的離開是「突如其來又讓人震驚的悲劇，甚至無法想像」；亞特蘭大也發出聲明，形容里納爾吉個性積極，「他知道如何讓每個人喜歡他。」

受新冠肺炎疫情影響，義大利下達居家隔離政策，里納爾吉在居家期間自主訓練，上周五卻被發現動脈瘤破裂；據萊尼亞諾聲明，意外發生後里納爾吉還和病魔對抗了3天，無奈仍回天乏術。

里納爾吉13歲就進入亞特蘭大，2016年曾贏下U17聯賽冠軍，本季在萊尼亞諾共出賽23場，進1球；義大利媒體報導，里納爾吉是當地周一早上在義大利瓦雷澤的醫院過世。

亞特蘭大的聲明中也提到，就像在球場上總是不輕易投降一樣，里納爾吉這次也奮力飛翔，亞特蘭大全體都獻上最誠摯祝福給小將的親人及萊尼亞諾。