足球／西甲預計6月12日復賽 主席：感染機率0
昨日才傳出又有5名球員確診，然而西班牙足球甲級聯賽主席特巴斯（Javier Tebas）仍表示西甲期望在6月12日復賽，球員會在賽前24小時會讓球員接受新冠肺炎篩檢，感染風險為零。
西甲上周起針對球員展開篩檢，為即將複賽的訓練以及閉門賽做準備，儘管昨日又傳出有5名球員確診，不過西甲主席特巴斯仍明確表示，希望在6月12日正式復賽，「但我們還是會謹慎以對，畢竟復賽也攸關其他非足球因素，包括國內感染人數是否上升等。」
然而特巴斯認為，只要所有球員接受篩檢，上場比賽就沒問題，「比賽期間的風險會是零，因為球員會在24小時前做篩檢，且僅有5%的誤差。」
特巴斯也提到西班牙次級聯盟也將會在同一時間重啟，並在7月31日前告一段落，並預告在閉門開打的情況下，將會以別開生面的方式提供轉播，且一但復賽每天都有足球賽可以看。
皇家馬德里隊長拉莫斯（Sergio Ramos）表示，足球復賽能夠重振經濟，幫助大家從現在的狀態下解脫，「足球現在是次要，但可以幫助人們短暫地脫離苦難。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言