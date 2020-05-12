足球／西甲預計6月12日復賽 主席：感染機率0

昨日才傳出又有5名球員確診，然而西班牙足球甲級聯賽主席特巴斯（Javier Tebas）仍表示西甲期望在6月12日復賽，球員會在賽前24小時會讓球員接受新冠肺炎篩檢，感染風險為零。

西甲上周起針對球員展開篩檢，為即將複賽的訓練以及閉門賽做準備，儘管昨日又傳出有5名球員確診，不過西甲主席特巴斯仍明確表示，希望在6月12日正式復賽，「但我們還是會謹慎以對，畢竟復賽也攸關其他非足球因素，包括國內感染人數是否上升等。」

然而特巴斯認為，只要所有球員接受篩檢，上場比賽就沒問題，「比賽期間的風險會是零，因為球員會在24小時前做篩檢，且僅有5%的誤差。」

特巴斯也提到西班牙次級聯盟也將會在同一時間重啟，並在7月31日前告一段落，並預告在閉門開打的情況下，將會以別開生面的方式提供轉播，且一但復賽每天都有足球賽可以看。

皇家馬德里隊長拉莫斯（Sergio Ramos）表示，足球復賽能夠重振經濟，幫助大家從現在的狀態下解脫，「足球現在是次要，但可以幫助人們短暫地脫離苦難。」