網球／21歲女將回擊汀恩 大威、總統都相挺

阿爾及利亞21歲網壇女將艾布（Ines Ibbou）世界排名620位，並非球迷耳熟能詳的知名球星，但她近日公開發表一支影片反擊南網世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），此舉不但美國名將大威廉絲（Venus Williams）讚好，阿爾及利亞總統也發推特支持艾布的挺身而出。

受新冠肺炎影響，網壇賽事從3月一路停擺到至少7月中前，沒比賽可打的球員也沒賺取比賽獎金的機會，直接影響世界排名較低的球員收入；塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）上月發起援助低排名球員的想法，包括WTA、ATP、ITF和四大滿貫都加入，但汀恩公開表示，不願將自己努力獲得的收入分給「對這項運動沒任何付出」的選手，寧可將善款捐給更需要的人。

汀恩的說法有人支持，但也有反彈聲音，艾布就勇敢挺身而出，身為阿爾及利亞唯一有世界排名的女將，她拍了支影片要汀恩「尊敬為網球犧牲的人」，且強調排名低的球員並沒主動向汀恩要求什麼，要身在宛如「魔法世界」的汀恩換位思考。

艾布提到，阿爾及利亞甚至沒有一座室內網球場，國內的資源少得可憐，一些大廠牌根本沒在自己國家設有門市，更別說想打造專屬團隊，但儘管資源不佳，仍有許多球員努力追尋網球夢。

「尊重我們的犧牲，像你這樣的球員，讓我們能繼續堅持夢想，請別毀了它。」艾布總結說。

艾布的影片得到許多迴響，握有5座大滿貫金盃的大威留言寫下「妳是我的英雄」，艾布也回應：「妳在我心中也是，現在又更是了，非常謝謝妳。」

澳洲球星「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）也對艾布的發聲表達尊敬之意，鼓勵她「繼續做自己」，阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）也在推特支持艾布，他稱艾布的才華和天分是國內少有，支持並祝福艾布闖出一片天。