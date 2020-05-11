桌球／東奧延一年更有利 張本智和：勝率會更高

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運確定延期一年，日本桌球名將張本智和對此就表示，考量到能夠多練習一年，讓日本隊能夠獲勝的機率更高。

下個月才要滿17歲的張本智和是日本桌壇新星，他在13歲時就成功打下捷克公開賽冠軍，驚豔全球，目前世界排名來到第四名，也將代表地主國出征東京奧運。

但受到疫情影響，不只東奧確定延期舉行，訓練基地也關閉，張本智和只能返回老家仙台進行自主訓練，他透露自己現在一天的行程，上午是高中學習時間，下午則在家中練球。

張本智和坦言，在沒有比賽的期間多少會降低效率，「老實說，保持動力很難，但我仍積極訓練，若是每天都能進行讓自己滿意的練習，那就太好了。」

對於東京奧運延遲一年，張本智和認為，這對他們來說是好事，「考量到能夠有多一年的時間進行訓練，可能會比今年更有機會奪金。」昨天的母親節張本智和也向媽媽表示心意，送了康乃馨當禮物，他也因為疫情多了很多與家人相處的時間。