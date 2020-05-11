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足球／西甲拚復賽 5球員又確診
西甲足球聯賽希望重啟賽事，但本周卻傳出西班牙兩個層級的5名球員確診新冠肺炎，為復賽投下變數。
西甲並沒透露5名球員姓名，但提到5人都是無症狀感染者，目前都接受隔離，之後必須連續兩次檢測都是陰性才能重回球隊訓練行列。
西甲俱樂部希望6月能「閉門」復賽，幾個俱樂部和菁英選手上周已經展開個別訓練，包括足球巨星梅西（Lionel Messi）所屬的巴塞隆納；俱樂部重啟訓練的協議內容之一就是讓球員進行新冠肺炎檢測，協議中重啟訓練也分為四階段，分別是準備期、個人訓練、團隊訓練和集體訓練，每一階段都有不同規則和標準。
西班牙是新冠肺炎重災區，超過22萬確診數在全球僅次於美國，造成超過2萬6千人死亡，不過德甲已計畫5月16日重啟賽程，西甲也朝復賽方向努力。
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