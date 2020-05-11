網球／合拍小威恨晚 伍妹：她邀雙打我會復出

「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）今年澳網後宣布退役，不過奧克蘭女網與好姊妹、前球后小威廉絲（Serena Williams）搭檔令她至今難忘，表示若小威之後揪她打雙打，她願意復出。

29歲的伍茲妮雅琪長年與類風濕性關節炎病魔搏鬥，2018年澳網打下生涯首座也是唯一一座大賽金盃，終結「無冕后」，萌生退意。她表示退役無關健康因素，純粹是感到網球生涯應該告一段落，追求人生其他事物。

直到即將退役前，「伍妹」才有機會和好姊妹小威攜手雙打，即便最終提前出局，美好回憶讓她念念不忘，「那感覺實在太棒了。我們一直在想，為什麼不早點這麼做？」小威甚至建議她乾脆以雙打之姿復出再戰。

伍茲妮雅琪對於重返網壇則笑說，「如果小威問我，我會復出與她再搭檔幾個比賽。」她表示自己還是很熱衷於運動，但不認為執教會適合她，即便知道該怎麼做，不過要向另一個人解釋對她而言是一大關卡。