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網球／捷克舉辦布拉格網賽 前球后、2屆溫網冠軍參賽

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
克薇歐娃。 路透
克薇歐娃。 路透

ATP、WTA巡迴賽停賽至7月中旬，捷克網球協預計在5月26日至28日舉辦布拉格網賽，女網參賽選手不乏大咖，兩屆溫網冠軍克薇歐娃（Petra Kvitova）、捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）都將與會。

捷克上個月底逐步鬆綁防疫禁令，國內疫情趨緩之際，捷克網協考慮到選手近期無法出國，因此著手準備國內賽，一解球員沒比賽打之苦。捷克網協主席卡德卡(Ivo Kaderka)表示，賽事收入將全數捐出做抗疫之用。

布拉格女網賽將有不少名將出席，除了兩度溫網冠軍克薇歐娃、雙胞胎姐妹花普莉絲可娃，世界排名26名的捷克穆霍娃（Karolina Muchova）、謝淑薇搭檔世界排名31名的史翠可娃（Barbora Strycova）都將出賽。

克薇歐娃表示，在經歷長時間的居家隔離後，迫不及待打一場比賽，「我也很好奇，在長時間沒有任何比賽的情況下，大家的狀態會是如何。」

布拉 謝淑薇

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