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東奧／還剩31張門票沒發 射箭奧運資格賽延至明年
受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運已確定延至明年舉行，各國際單項總會也就奧運資格作出調整，國際射箭總會近日也將四場奧運資格賽延期至明年，今年確定不會再有奧運門票產生。
東京奧運射箭項目共有128席參賽資格，但受到疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，各項資格賽也紛紛喊停，射箭項目自從2018年雅加達亞運起，包含去年的荷蘭世錦賽，共7場國際賽送出87張奧運門票，其中包含中華隊透過世錦賽拿下6席。
至於剩下的31張奧運門票，國際射箭總會也宣布，原本剩餘的四場資格賽將延至明年進行，美洲、歐洲及大洋洲資格賽將延至明年春夏舉行，最後一場資格賽則是世界盃巴黎站。
而國際射箭總會對新的奧運資格認定辦法已經呈報至國際奧會，同時也獲得國際奧會確認，之前已取得奧運門票的隊伍與選手，其參賽權都獲得保留。
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