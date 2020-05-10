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澳網／官方改口準備中 紐澳球迷第一優先進場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
澳網一度稱明年不排除停辦，如今改口說大會有多項計畫因應疫情變化，對1月如期開賽仍保持樂觀態度。 歐新社
澳網一度稱明年不排除停辦，如今改口說大會有多項計畫因應疫情變化，對1月如期開賽仍保持樂觀態度。 歐新社

新冠肺炎衝擊全球，澳網主席提列（Craig Tiley）幾天前還透露，明年初的澳網最糟狀況就是取消辦理，但今天改口說，大會有多項計畫因應疫情變化，但對1月如期開賽仍保持樂觀態度。

今年澳網成唯一不受新冠肺炎影響的大滿貫賽事，5月的法網先前已宣布延至9月，有百年歷史的溫布頓更直接取消，8月底的每網目前雖傾向如期舉辦，但美國是新冠肺炎確診數、死亡人數最多的國家，美網舉辦地紐約更是「重災區」，變數仍高。

提列本周曾提到，擔心2021年澳網可能因新冠肺炎取消，但今天受訪又說，已經著手幾項方案，為明年賽事做準備。

「我們都知道，現在是充滿不確定的時期，我們為之後狀況多方準備，我們不知道一月狀況會如何。」提列在澳洲電視節目「Nine's Wide World of Sports」上提到。

提列表示，就目前狀況，大會仍為澳網準備中，希望找出能讓500名國際選手進入澳洲的方式，「同時，我們希望有球迷進場，至少有可能是澳洲和紐西蘭的球迷。」

他提到，離澳網還有7個月的時間，大會目前有準備許多方案，沒有觀眾的「閉門」方式也是其一，改期甚至取消也不是不可能，不過大會仍以順利舉行，且是迎接所有球員和至少當地加上紐西蘭球迷的方向前進，他補充說：「我們也會有社交距離的指南。」

新冠肺炎全球確診數已突破400萬例，造成超過27萬人死亡；澳洲目前因新冠肺炎死亡的人數還守在兩位數，政府已宣布將分三階段逐步放關社交距離限制。

澳網 美網 溫布頓

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