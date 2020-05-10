網球／誰是網壇「GOAT」？ 藍道：大賽冠軍數決定

網壇史上最偉大「GOAT」（Greatest of All Time）爭論時不時引發話題，傳奇球星藍道（Ivan Lendl）提出方法，可以視「三大天王」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafa Nadal）以及約克維奇（Novak Djokovic）中，誰的大滿貫賽冠軍最多而定。

網壇三巨頭包辦近13個大賽冠軍，「瑞士特快車」費德勒今年8月將滿39歲，生涯累計20座大賽金盃，西班牙「蠻牛」納達爾以19冠緊追在後，32歲的塞爾維亞「世界球王」約克維奇則以17座位居第三。

對於該如何評斷誰是網壇「GOAT」，球迷和專家評斷標準從世界第一週數、冠軍總數，以及受歡迎程度都有，藍道則認為三人之中誰拿下最多座大賽冠軍，就能稱之為「GOAT」。

藍道表示，現在雖然「費爸」領先群雄，但比賽還未結束，特別是小約和納達爾都比費德勒年輕許多，還有多年生涯等著他們，「競賽直到他們都退役才結束，屆時就能評斷，現在還言之過早。」