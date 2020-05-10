PGA／高科技確保社交距離 擬推無線通訊徽章

PGA俄亥俄紀念賽 （Memorial Tournament）將在7月中登場，賽事總監蘇利文（Dan Sullivan）計畫運用高科技輔助，包括觀眾勳章中加裝無線射頻辨識（RFID）晶片，確保觀眾間的社交距離。

蘇利文近日在哥倫布市體育委員會（Greater Columbus Sports Commission）視訊會議中，規劃賽事重啟的防疫藍圖，包括門票限量銷售、球場和公共場所的人數控管、工作人員和志工臉部辨識。

另外所有人入場前也得測量體溫、並禁止販售生啤和自製飲料、限制消費一律採信用卡或現金卡，並在場館內設置消毒站。

實際上，過去4年俄亥俄紀念賽在出入要塞就已經運用無線射頻辨識（RFID），今年將用來確保社交距離，蘇利文說：「我們將利用科技保護所有人，打造一個所有人都感到舒服的比賽環境。」

蘇利文表示，若不採用RFID，取消看台席或者所有人配戴口罩也是可行的方式之一。PGA復賽首場將是6月11日沃斯堡邀請賽 (Fort Worth Invitational)，將以閉門賽舉行。